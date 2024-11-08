Украина прекратила авиасообщение с Ираном

Правительство прекратило действие соглашения о воздушном сообщении с Ираном от 1993 года.

Кабинет Министров принял решение о прекращении соглашения о воздушном сообщении с Ираном от 1993 года. Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие Соглашения о воздушном сообщении между Правительством Украины и Правительством Исламской Республики Иран, совершенном в Тегеране 09.07.1993", - сообщил Мельничук в Телеграм.

Следует отметить, что сейчас в Украине вообще какое-либо авиационное сообщение запрещено. То есть, в случае открытия воздушного движения с Ираном, его уже не откроют.

Напомним, что в Украине до конца января 2025 могут возобновить полеты из аэропортов "Борисполь" или "Львов".

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», во Львове рассматривают возможность открытия аэропорта.

Напомним, ранее при поддержке посольства США была разработана «дорожная карта» для открытия украинского воздушного пространства.

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