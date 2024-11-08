Україна припинила авіасполучення з Іраном

Уряд припинив дію угоди про повітряне сполучення з Іраном від 1993 року.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про припинення угоди про повітряне сполучення з Іраном від 1993 року. Про це повідомив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук.

"Припинено дію Угоди про повітряне сполучення між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Іран, вчиненої в Тегерані 09.07.1993", - повідомив Мельничук у Телеграм.

Слід зазначити, що нині в Україні взагалі будь-яке авіаційне сполучення заборонено. Тобто, у разі відкриття повітряного руху з Іраном його вже не відкриють.

Нагадаємо, що в Україні до кінця січня 2025 року можуть відновити польоти з аеропортів "Бориспіль" або "Львів".

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Львові розглядають можливість відкриття аеропорту.

Нагадаємо, раніше за підтримки посольства США було розроблено «дорожню карту» для відкриття українського повітряного простору.

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