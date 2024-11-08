Раді рекомендують прийняти за основу законопроект щодо захисту права працівників після незаконного звільнення

Незаконно звільнені працівники збережуть пенсійні права та соціальні гарантії.

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів чергове засідання в режимі відеоконференції, на якому розглянув низку важливих законопроєктів, спрямованих на покращення соціального захисту громадян та ветеранів. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Зокрема, комітет рекомендував Верховній Раді включити до порядку денного законопроєкт №11488-1, який має забезпечити безперервність страхового стажу осіб, поновлених на роботі після незаконного звільнення. Проєкт передбачає, що період незаконного звільнення буде зараховуватися до страхового стажу, що дозволить працівникам зберегти свої пенсійні та соціальні права, а роботодавець зобов'язаний буде сплатити страхові внески за цей період.

Проєкт Закону:

відновлює права працівника, який був незаконно звільнений, шляхом включення періоду незаконного звільнення до страхового стажу працівника;

забезпечує пенсійні та інших соціальні права працівників без втрат через незаконне звільнення;

зобов’язує роботодавця сплатити страхові внески за цей період.

За результатами розгляду положень законопроектів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення безперервності страхового стажу особи, поновленої на роботі після незаконного звільнення (реєстр. №11488) та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення безперервності страхового стажу особи, поновленої на роботі після незаконного звільнення (реєстр. №11488-1) члени Комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного зазначені законопроекти, прийняти за основу альтернативний законопроект за реєстр. №11488-1 та відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України врахувати пропозиції народних депутатів – членів Комітету. Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту за реєстр. №11488-1, метою його прийняття є забезпечення повного та належного відновлення прав працівника, який був незаконно звільнений, шляхом включення періоду незаконного звільнення до страхового стажу працівника, забезпечення пенсійних та інших соціальних прав працівника без втрат через незаконне звільнення, а також зобов’язання роботодавця сплатити страхові внески за цей період.

Розглядаючи проект Закону України про систему охорони психічного здоров’я в Україні (реєстр. №12030), яким пропонується унормувати систему охорони психічного здоров’я в країні, Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу та надіслати відповідний висновок головному з опрацювання даного законопроекту Комітету – Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Разом з тим, під час обговорення вищезазначеного законопроекту членами Комітету були висловлені зауваження щодо відсутності фінансово-економічного обґрунтування у разі створення та функціонування Національної комісії з питань психічного здоров’я, а також при реалізації інших його норм.

При обговоренні проектів законів України про заходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору) (реєстр. №5045) та про заходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору) (реєстр. №5045-1) члени Комітету звернули увагу на те, що дані законопроекти розроблялися майже чотири роки тому, через що містять застарілі строки застосування передбачених ними величин та положення, які не враховують внесені протягом останніх чотирьох років зміни до законодавчих актів України, тому Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України зазначені законопроекти включити до порядку денного та за результатами розгляду в першому читанні відхилити.

Крім того, Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного і прийняти за основу проект Закону України внесення змін до статті 6 та статті 15 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (реєстр. №12010), яким пропонується забезпечити у період дії воєнного стану правові підстави для додаткового забезпечення транспортними засобами, які ввозяться для надання гуманітарної допомоги, гуманітарної і медичної евакуації, забезпечення життєдіяльності підприємств, установ і організацій, які відносяться до критичної інфраструктури, і здійснення інших заходів, безпосередньо пов’язаних з захистом і підвищенням обороноздатності, а також проект Закону про внесення змін до Закону України «Про соціальні послуги» щодо удосконалення порядку надання соціальних послуг (реєстр. №12124), яким пропонується удосконалити окремі аспекти надання соціальних послуг в Україні, врегулювати наявні нормативні прогалини та осучаснити окремі норми відповідно до останніх законодавчих змін.

Окрім зазначеного, члени Комітету проголосували за створення робочих груп з доопрацювання до другого читання проектів законів про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання надання соціальних гарантій особам, яких визнано ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України (реєстр. № 11116) під головуванням голови підкомітету з питань реабілітації ветеранів Никорак І.П., про ветеранське підприємництво (реєстр. № 10258) під головуванням заступника голови Комітету Тарасенка Т.П., про внесення змін до Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" щодо формування комплексного підходу до внутрішньої політики у ветеранській сфері (реєстр. № 11007) під головуванням голови підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Остапенка А.Д. та про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу громадських об’єднань ветеранів війни (реєстр. № 11123) під головуванням голови підкомітету з питань соціального захисту дітей, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України з 2014 року Циби Т.В.

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