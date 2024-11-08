Раде рекомендуют принять за основу законопроект по защите права работников после незаконного увольнения

Незаконно уволенные работники сохранят пенсионные права и социальные гарантии.

Источник фото: rada.gov.ua

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов провел очередное заседание в режиме видеоконференции, на котором рассмотрел ряд важных законопроектов, направленных на улучшение социальной защиты граждан и ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

В частности, комитет рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня законопроект №11488-1, который должен обеспечить непрерывность страхового стажа лиц, восстановленных на работе после незаконного увольнения. Проект предусматривает, что период незаконного увольнения будет засчитываться в страховой стаж, что позволит работникам сохранить свои пенсионные и социальные права, а работодатель обязан будет уплатить страховые взносы за этот период.

Проект Закона:

восстанавливает права работника, который был незаконно уволен, путем включения периода незаконного увольнения в страховой стаж работника;

обеспечивает пенсионные и другие социальные права работников без потерь из-за незаконного увольнения;

обязывает работодателя уплатить страховые взносы за этот период.

За результатами розгляду положень законопроектів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення безперервності страхового стажу особи, поновленої на роботі після незаконного звільнення (реєстр. №11488) та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення безперервності страхового стажу особи, поновленої на роботі після незаконного звільнення (реєстр. №11488-1) члени Комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного зазначені законопроекти, прийняти за основу альтернативний законопроект за реєстр. №11488-1 та відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України врахувати пропозиції народних депутатів – членів Комітету. Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту за реєстр. №11488-1, метою його прийняття є забезпечення повного та належного відновлення прав працівника, який був незаконно звільнений, шляхом включення періоду незаконного звільнення до страхового стажу працівника, забезпечення пенсійних та інших соціальних прав працівника без втрат через незаконне звільнення, а також зобов’язання роботодавця сплатити страхові внески за цей період.

Розглядаючи проект Закону України про систему охорони психічного здоров’я в Україні (реєстр. №12030), яким пропонується унормувати систему охорони психічного здоров’я в країні, Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу та надіслати відповідний висновок головному з опрацювання даного законопроекту Комітету – Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Разом з тим, під час обговорення вищезазначеного законопроекту членами Комітету були висловлені зауваження щодо відсутності фінансово-економічного обґрунтування у разі створення та функціонування Національної комісії з питань психічного здоров’я, а також при реалізації інших його норм.

При обговоренні проектів законів України про заходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору) (реєстр. №5045) та про заходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору) (реєстр. №5045-1) члени Комітету звернули увагу на те, що дані законопроекти розроблялися майже чотири роки тому, через що містять застарілі строки застосування передбачених ними величин та положення, які не враховують внесені протягом останніх чотирьох років зміни до законодавчих актів України, тому Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України зазначені законопроекти включити до порядку денного та за результатами розгляду в першому читанні відхилити.

Крім того, Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного і прийняти за основу проект Закону України внесення змін до статті 6 та статті 15 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (реєстр. №12010), яким пропонується забезпечити у період дії воєнного стану правові підстави для додаткового забезпечення транспортними засобами, які ввозяться для надання гуманітарної допомоги, гуманітарної і медичної евакуації, забезпечення життєдіяльності підприємств, установ і організацій, які відносяться до критичної інфраструктури, і здійснення інших заходів, безпосередньо пов’язаних з захистом і підвищенням обороноздатності, а також проект Закону про внесення змін до Закону України «Про соціальні послуги» щодо удосконалення порядку надання соціальних послуг (реєстр. №12124), яким пропонується удосконалити окремі аспекти надання соціальних послуг в Україні, врегулювати наявні нормативні прогалини та осучаснити окремі норми відповідно до останніх законодавчих змін.

Окрім зазначеного, члени Комітету проголосували за створення робочих груп з доопрацювання до другого читання проектів законів про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання надання соціальних гарантій особам, яких визнано ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України (реєстр. № 11116) під головуванням голови підкомітету з питань реабілітації ветеранів Никорак І.П., про ветеранське підприємництво (реєстр. № 10258) під головуванням заступника голови Комітету Тарасенка Т.П., про внесення змін до Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" щодо формування комплексного підходу до внутрішньої політики у ветеранській сфері (реєстр. № 11007) під головуванням голови підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Остапенка А.Д. та про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу громадських об’єднань ветеранів війни (реєстр. № 11123) під головуванням голови підкомітету з питань соціального захисту дітей, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України з 2014 року Циби Т.В.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.