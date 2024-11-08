Денис Шмыгаль сообщил, подпишет ли Президент резонансный закон о штрафах за дрова

Премьер-министр пообещал, что государство будет оказывать содействие украинцам, которые заготавливают дрова для отопления своих домов зимой.

Президент Владимир Зеленский не подпишет закон, предусматривающий наказание за хранение дров без документов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Несколько важных вещей по заготовке дров в сельской местности. Это важное, резервное и иногда основное топливо для людей, поэтому подчеркиваю: никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет. Резонансный депутатский законопроект по штрафам за хранение дров не будет подписан президентом», — сказал Шмыгаль.

Он заверил, что государство и правительство будут всячески содействовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления собственных домов зимой.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, согласно которому, украинцев, которые хранят дома дрова без документов. Украинцев хотят штрафовать на десятки тысяч гривен и даже назначать срок заключения за хранение дров без документов.

Владимир Зеленский не будет подписывать закон, предусматривающий наказание, заявил советник президента Дмитрий Литвин.

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