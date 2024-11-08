Кабмин внес изменения в право гражданских лиц на применение огнестрельного оружия

Речь идет об оружии, которое было найдено и задекларировано.

Кабмин 8 ноября внес изменения в Порядок применения гражданскими лицами огнестрельного оружия при участии в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии рф и/или других государств против Украины в период действия военного положения.

Новое постановление не опубликовано, впрочем, как сообщили в правительстве, предусмотрено право гражданских лиц при участии в отпоре или сдерживании вооруженной агрессии на применение огнестрельного оружия, найденного и задекларированного в соответствии с Законом «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины».

Нагадаємо, відповідно до редакції Закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» №2114-IX, як набуде чинності 25 листопада (зміни внесені законом 3899-ІХ від 20 серпня) у період дії воєнного стану громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України (цивільні особи), можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії рф та/або інших держав, у тому числі отримати вогнепальну зброю і боєприпаси до неї відповідно до порядку та вимог, встановлених МВС.

Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, отримані відповідно до цієї статті, є державною власністю та можуть перебувати у володінні та користуванні цивільних осіб виключно на підставах і на період, визначені цим Законом.

Отримані цивільними особами вогнепальна зброя і боєприпаси до неї можуть застосовуватися цивільними особами для відсічі та стримування збройної агресії рф або інших держав.

Цивільна особа, яка знайшла вогнепальну зброю, її основні частини або боєприпаси до неї, зобов’язана негайно повідомити Національну поліцію України про такий факт за телефонним номером екстреної служби 102 або єдиним телефонним номером 112 та впродовж 24 годин передати їх до органів Національної поліції в будь-який зручний спосіб для подальшої здачі чи декларування або вказати на їх місцезнаходження для подальшого вилучення.

Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, що були знайдені цивільними особами та задекларовані відповідно до положень цього Закону, можуть застосовуватися цивільними особами для відсічі та стримування збройної агресії рф або інших держав.

Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, отримані цивільними особами відповідно до статті 1 цього Закону і відомості про які відсутні в реєстрах і базах (банках) даних МВС, підлягають декларуванню в органах Національної поліції України.

Знайдена вогнепальна зброя і боєприпаси до неї можуть бути задекларовані цивільною особою, яка знайшла вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, у разі, якщо така особа виявила бажання залишити знайдені вогнепальну зброю і боєприпаси до неї на період дії воєнного стану відповідно до частини другої статті 1-1 цього Закону.

Декларуванню згідно із цим Законом не підлягає:

1) нарізна вогнепальна зброя калібру від 12,7 мм та більше і боєприпаси до неї;

2) гладкоствольна вогнепальна зброя калібру більше 23 мм і боєприпаси до неї;

3) кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, переносні зенітно-ракетні комплекси, ствольні артилерійські системи і боєприпаси до них та інша зброя і боєприпаси, що не можуть перебувати у власності цивільних осіб;

4) вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, що є засобом або знаряддям вчиненого кримінального правопорушення;

5) вогнепальна зброя із видаленим чи незаконно зміненим маркуванням;

6) вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, закріплені за військовослужбовцями Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, особами начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України, особами рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, Державного бюро розслідувань, поліцейськими, співробітниками Служби судової охорони, працівниками інших правоохоронних органів та відомчої воєнізованої охорони;

7) боєприпаси окремо від вогнепальної зброї.

Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, що не підлягають декларуванню, вилучаються в установленому порядку органами Національної поліції України. Задекларована вогнепальна зброя і боєприпаси до неї перебувають у володінні та користуванні цивільних осіб протягом дії воєнного стану.

Декларування цивільними особами отриманої вогнепальної зброї, відомості про яку відсутні в реєстрах і базах (банках) даних МВС, і боєприпасів до неї не тягне за собою набуття права власності на них.

Порядок декларування вогнепальної зброї і боєприпасів до неї встановлюється МВС.

Застосування цивільними особами вогнепальної зброї, отриманої або знайденої та задекларованої відповідно до цього Закону, здійснюється аналогічно до застосування зброї військовослужбовцями під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України в порядку, затвердженому Кабміном.

Правила носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії рф або інших держав, встановлюються МВС.

Забороняється передача цивільними особами вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, отриманих або знайдених та задекларованих відповідно до цього Закону, іншим особам, крім передачі органам Національної поліції України.

Цивільні особи не пізніше 90 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні зобов’язані здати отриману ними вогнепальну зброю і невикористані боєприпаси до неї до органів Національної поліції України.

Цивільні особи не пізніше 90 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні зобов’язані здати знайдену та задекларовану ними вогнепальну зброю і невикористані боєприпаси до неї до органів Національної поліції України. Цивільна особа одночасно із здачею знайденої та задекларованої вогнепальної зброї і боєприпасів до неї письмово повідомляє орган Національної поліції України про свій намір набути таку зброю у власність у порядку, передбаченому цим Законом. У такому разі здана вогнепальна зброя підлягає перевірці на предмет наявності підстав, що унеможливлюють набуття такою цивільною особою права власності на неї.

Порядок проведення перевірки зданої відповідно до цієї статті вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, їх зберігання, обліку та утилізації визначається МВС.

Цивільна особа, яка знайшла та задекларувала вогнепальну зброю, набуває право власності на неї після спливу трьох місяців з дня здачі знайденої вогнепальної зброї для перевірки до органу Національної поліції України.

Право власності на знайдену та задекларовану вогнепальну зброю набувається з урахуванням законодавства про дозвільну систему органів внутрішніх справ.

Право власності на знайдену та задекларовану вогнепальну зброю не набувається у таких випадках:

1) цивільна особа, яка знайшла та задекларувала вогнепальну зброю, не відповідає вимогам, встановленим законом до фізичних осіб для набуття права власності на вогнепальну зброю;

2) вогнепальна зброя не підлягає декларуванню;

3) вогнепальна зброя належить іншій фізичній або юридичній особі, у тому числі є державною власністю;

4) вогнепальна зброя відноситься до видів вогнепальної зброї, що не може перебувати у власності фізичної особи (за деякими виключеннями).

Якщо знайдена та задекларована вогнепальна зброя відноситься до видів вогнепальної зброї, що не може перебувати у власності фізичної особи, така вогнепальна зброя за рахунок цієї особи може бути приведена у відповідність (перероблена) з видом вогнепальної зброї, що може перебувати в її власності, або із станом макета вогнепальної зброї у порядку, визначеному МВС.

У разі якщо цивільна особа, яка знайшла вогнепальну зброю, не виявила бажання набути її у власність або не може набути право власності на неї з підстав, визначених законом, знайдена вогнепальна зброя переходить у державну власність, а боєприпаси до неї підлягають вилученню та утилізації в установленому порядку.

За порушення вимог, передбачених цією статтею, цивільні особи несуть відповідальність, визначену законом.

У період дії воєнного стану громадяни України можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії рф та/або інших держав, застосовуючи власну нагородну зброю, спортивну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці), мисливську нарізну, гладкоствольну чи комбіновану зброю та бойові припаси до неї.

Цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, якщо така зброя застосована на підставі та в порядку, визначених статтями 1, 1-1, 2 і 4 цього Закону. Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.

Дія цього Закону поширюється на всіх цивільних осіб, які отримали, знайшли або задекларували вогнепальну зброю і боєприпаси до неї незалежно від дати їх отримання, знаходження або декларування, протягом дії воєнного стану.

Також цивільні особи не несуть кримінальної відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, якщо така зброя застосована відповідно до вимог Закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України».

Автор: Наталя Мамченко

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