Какая разница между государственным и временным учетом авто — разъяснение

Временному государственному учету подлежат автомобили, принудительно отчужденные или изъятые, а также ввезенные как гуманитарная помощь.

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Главный сервисный центр МВД объяснил, какая разница между государственным и временным учетом авто.

Государственной регистрации подлежат все виды транспортных средств. Владелец должен зарегистрировать или перерегистрировать автомобиль после приобретения или таможенного оформления.

Временному государственному учету подлежат автомобили, принудительно отчужденные или изъятые, а также ввезенные как гуманитарная помощь.

Более подробную информацию об отличиях учета смотрите в инфографике:

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