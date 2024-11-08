В Харькове и Запорожье разоблачили 6 незаконных игровых заведений

В Харькове и Запорожье функционировала сеть нелегальных игровых заведений.

Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность шести незаконных игровых заведений. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Отмечается, что на территории Харькова и Запорожья функционировала сеть нелегальных игровых заведений, работавших в течение длительного времени без создания юридического лица, необходимых лицензий и, соответственно, без уплаты налогов.

В Харькове заведение, расположенное на территории Основянского района, специализировалось на проведении игр в покер.

«Цена фишек соответствует стоимости реальных денег. Игроки могут входить в игру и выходить со стола в любой момент, фиксированного времени продолжительности игры нет. В ходе игры администрация заведения отчисляет из игроков комиссию в пользу игрового заведения с целью получения прибыли от проведения указанной азартной игры», – заявили в прокуратуре.

Еще пять незаконных игровых заведений с игровыми автоматами работали в Запорожье. Они размещались в нежилых помещениях и работали в закрытом режиме, без опознавательных вывесок и рекламы. О своем визите клиенты договаривались с администратором заранее.

Правоохранителями проведен ряд обысков на территории Харькова и Запорожья, в ходе которых обнаружено и изъято восемь столов для игры в покер, карты для игры в покер, «фишки» для ставок разных номиналов, игровые автоматы, мобильные телефоны, компьютерную технику и денежные средства.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к организации и производству незаконной деятельности.

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