Учителя будут получать ежемесячную доплату в 1000 грн — Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин вводит ежемесячную доплату 1000 гривен к зарплате учителей.

С 1 января 2025 года Кабинет Министров вводит ежемесячную доплату к заработной плате учителей в размере 1000 гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также он добавил, что с 1 сентября 2025 года эту выплату увеличат до 2000 гривен.

Премьер отметил, что это решение является частью поддержки тем, кто сегодня учит и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины.

"Сегодня во исполнение поручения Президента Украины принимаем важное решение в поддержку наших педагогов. С 1 января 2025 года вводим ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен" на руки", - сообщил Шмыгаль в Телеграм.

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