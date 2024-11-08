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Учителя будут получать ежемесячную доплату в 1000 грн — Денис Шмыгаль

16:44, 8 ноября 2024
Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин вводит ежемесячную доплату 1000 гривен к зарплате учителей.
Учителя будут получать ежемесячную доплату в 1000 грн — Денис Шмыгаль
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С 1 января 2025 года Кабинет Министров вводит ежемесячную доплату к заработной плате учителей в размере 1000 гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также он добавил, что с 1 сентября 2025 года эту выплату увеличат до 2000 гривен.

Премьер отметил, что это решение является частью поддержки тем, кто сегодня учит и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины.

"Сегодня во исполнение поручения Президента Украины принимаем важное решение в поддержку наших педагогов. С 1 января 2025 года вводим ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен" на руки", - сообщил Шмыгаль в Телеграм.

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Денис Шмыгаль

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