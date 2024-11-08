Реальные зарплаты в Украине до конца года превысят довоенный уровень — Нацбанк

В Национальном банке сообщают, что реальные зарплаты продолжат расти благодаря существенной конкуренции между работодателями за кадры.

Национальный банк Украины прогнозирует, что до конца этого года реальные заработные платы превысят довоенный уровень и будут продолжать расти благодаря высокой конкуренции среди работодателей за работников.

По данным Нацбанка, во втором квартале 2024 года реальные заработные платы выросли в среднем на 17,6% по сравнению с прошлым годом, а номинальные – на 22,1%.

Однако рост инфляционного давления привел к некоторому замедлению темпов роста реальных зарплат, хотя они все еще оставались на высоком уровне и продолжали стимулировать частное потребление.

В НБУ прогнозируют, что постепенно уровень безработицы будет уменьшаться под влиянием роста спроса на рабочую силу, однако останется выше уровня в период до полномасштабного вторжения.

Он будет определяться длительным сохранением диспропорций на рынке труда в первую очередь из-за ограниченного предложения квалифицированной рабочей силы, на которой будут сказываться последствия войны, в том числе и сложности с возвращением демобилизованных к работе.

"Впервые за последние два года наблюдается рост количества резюме в абсолютном измерении. Вероятно, происходит возврат на рынок труда тех людей, которые по разным причинам выбыли из него в предыдущие периоды. Весомой причиной для этого могло быть увеличение зарплат, а также переход с теневой в официальную занятость", – сообщает Национальный банк.

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