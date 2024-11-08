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Реальні зарплати в Україні до кінця року перевищать довоєнний рівень — Нацбанк

16:33, 8 листопада 2024
У Національному банку повідомляють, що реальні зарплати продовжать зростати завдяки суттєвій конкуренції між роботодавцями за кадри.
Реальні зарплати в Україні до кінця року перевищать довоєнний рівень — Нацбанк
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Національний банк України прогнозує, що до кінця цього року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень і продовжуватимуть зростати завдяки високій конкуренції серед роботодавців за працівників. Про це йдеться у новому інфляційному звіті НБУ.

За даними Нацбанку, в другому кварталі 2024 року реальні заробітні плати зросли в середньому на 17,6% порівняно з минулим роком, а номінальні – на 22,1%.

Однак зростання інфляційного тиску призвело до деякого уповільнення темпів зростання реальних заробітних плат, хоча вони все ще залишались на високому рівні і продовжували стимулювати приватне споживання.

У НБУ прогнозують, що поступово рівень безробіття зменшуватиметься під впливом зростання попиту на робочу силу, проте залишиться вищим за рівень у період до повномасштабного вторгнення.

Він визначатиметься тривалим збереженням диспропорцій на ринку праці насамперед через обмежену пропозицію кваліфікованої робочої сили, на якій позначатимуться наслідки війни, зокрема й  складнощі з поверненням демобілізованих до роботи.

"Уперше за останні два роки спостерігається зростання кількості резюме в абсолютному вимірі. Ймовірно, відбувається повернення на ринок праці тих людей, що з різних причин вибули з нього в попередні періоди.  Вагомою причиною для цього могло бути збільшення зарплат, а також перехід з тіньової в офіційну зайнятість", - повідомляє Національний банк.

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Нацбанк

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