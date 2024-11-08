Вчителі отримуватимуть щомісячну доплату в 1000 грн — Денис Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що Кабмін запроваджує щомісячну доплату 1000 гривень до зарплати вчителів.

З 1 січня 2025 року Кабінет Міністрів запроваджує щомісячну доплату до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також він додав, що що з 1 вересня 2025 року цю виплату збільшать до 2000 гривень.

Прем’єр зазначив, що це рішення є частиною підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України.

"Сьогодні на виконання доручення Президента України ухвалюємо важливе рішення на підтримку наших педагогів. З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень "на руки", - повідомив Шмигаль у Телеграм.

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