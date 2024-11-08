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У Харкові та Запоріжжі викрили 6 незаконних гральних закладів

23:48, 8 листопада 2024
У Харкові та Запоріжжі функціонувала мережа нелегальних гральних закладів.
У Харкові та Запоріжжі викрили 6 незаконних гральних закладів
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Правоохоронці викрили та припинили діяльність шести незаконних гральних закладів. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, на території Харкова та Запоріжжя функціонувала мережа нелегальних гральних закладів, які працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та, відповідно, без сплати податків.

У Харкові заклад, розташований на території Основ’янського району, спеціалізувався на проведенні ігор у покер.

«Ціна фішок відповідає вартості реальних грошей. Гравці можуть входити у гру і виходити зі столу в будь-який момент, фіксованого часу тривалості гри немає. У ході гри адміністрація закладу відраховує з гравців комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення вказаної азартної гри», - заявили у прокуратурі.

Ще п’ять незаконних гральних закладів з ігровими автоматами працювали в Запоріжжі. Вони розташовувались у нежитлових приміщеннях та працювали в закритому режимі, без розпізнавальних вивісок та реклами. Про свій візит клієнти домовлялись з адміністратором заздалегідь.

Правоохоронцями проведено низку обшуків на території Харкова та Запоріжжя, у ході яких виявлено та вилучено вісім столів для гри в покер, карти для гри в покер, «фішки» для ставок різних номіналів, ігрові автомати, мобільні телефони, комп’ютерну техніку і грошові кошти.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до організації та провадження незаконної діяльності.

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прокуратура Харків Запоріжжя

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