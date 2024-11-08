Яка різниця між державним і тимчасовим обліком авто — роз’яснення

Тимчасовому державному обліку підлягають автомобілі, які були примусово відчужені або вилучені, а також ті, які ввезені як гуманітарна допомога.

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Головний сервісний центр МВС пояснив, яка різниця між державним і тимчасовим обліком авто.

Державній реєстрації підлягають усі види транспортних засобів. Власник повинен зареєструвати або перереєструвати автомобіль після придбання чи митного оформлення.

Тимчасовому державному обліку підлягають автомобілі, які були примусово відчужені або вилучені, а також ті, які ввезені як гуманітарна допомога.

Більш детальну інформацію про відмінності обліку дивіться у інфографіці:

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