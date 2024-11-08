Денис Шмигаль повідомив, чи підпише Президент резонансний закон про штрафи за дрова

Прем’єр-міністр пообіцяв, що держава сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх домівок узимку.

Фото: КМУ

Президент Володимир Зеленський не підпише закон, який передбачає покарання за зберігання дров без документів, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Кілька важливих речей щодо заготівлі дров у сільській місцевості. Це важливе, резервне та іноді основне паливо для людей, тому наголошую: жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде. Резонансний депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний президентом», — сказав Шмигаль.

Він запевнив, що держава та уряд усіляко сприятимуть українцям, які заготовляють дрова для опалення власних домівок узимку.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким, українців, які зберігають вдома дрова без документів.

Українців хочуть штрафувати на десятки тисяч гривень і навіть призначати термін ув'язнення за зберігання дров без документів.

Володимир Зеленський не підписуватиме закон, який передбачає покарання, повідомляв радник Президента Дмитро Литвин.

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