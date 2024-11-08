IQ-тестирование кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда 11 ноября не состоится – ВККС

Официальная причина – «отдельные технические проблемы, которые остаются нерешенными».

Высшая квалификационная комиссия судей вечером 8 ноября сообщила, что тестирование кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС на выявление когнитивных способностей (IQ – тест) пока отложено на неопределенное время.

Официальная причина переноса даты тестирования – «отдельные технические проблемы, которые делают невозможным проведение тестирования когнитивных способностей» и которые до сих пор «остаются нерешенными».

Также в ВККС добавили, что будет составлен новый график тестирования когнитивных способностей.

Вместе с тем тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда состоится по ранее утвержденному графику.

Напомним, что тестирование кандидатов на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС должно было состояться 11 ноября.

Однако, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», из-за ряда технических проблем, возникших при тестировании когнитивных способностей, 5 ноября ВККС решила отменить результаты, которые получили за IQ – тест две группы кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации.

Автор: Вячеслав Хрипун

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