Мобилизация специалиста стала причиной отключения лифтов в одном из городов Полтавщины

В связи с мобилизацией специалиста в ВСУ в Лубнах на Полтавщине приостановлена ​​работа лифтов.

В Лубнах Полтавской области пришлось приостановить работу лифтов. Причина – мобилизация специалиста по обслуживанию лифтов в ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Лубенского городского совета.

Совладельцев многоквартирных домов предупредили, что с 7 ноября с 17:00 для "предотвращения возникновения несчастных случаев" временно приостановлена ​​работа лифтов. В частности, это касается домов, обслуживаемых Лубенским коммунальным жилищно-эксплуатационным управлением.

Обещают, что работа лифтов будет немедленно возобновлена ​​после того, как найдут нового исполнителя работ. Также в горсовете отметили, что за период простоя лифтов всем жителям будет произведен перерасчет.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовит новые правила по определению критичности предприятий и необходимости бронирования их работников.

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