Кабмин повысил до 100 тысяч гривен лимит расходов для получателей жилищных субсидий

Кабмин разрешил кредитование на альтернативную энергию и повысил лимит расходов до 100 тысяч гривен.

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Кабинет Министров Украины на своем заседании внес изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий. Одним из главных изменений стало повышение предельного размера расходов на приобретение товаров широкого потребления для получателей субсидий с 50 до 100 тысяч гривен. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно нововведениям, субсидии теперь могут назначаться также при покупке в кредит генерирующих установок, производящих электрическую энергию из альтернативных источников, таких как солнечное излучение и энергия ветра. Это включает также комплектующие для таких установок, с учетом финансовой поддержки физических лиц, которые устанавливают эти установки в своих домохозяйствах.

Кроме того, было установлено, что разовая оплата, связанная с приобретением имущественных прав на такое имущество, не должна превышать 150 тысяч гривен.

Также внесены изменения в Порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и твердого топлива, а также уточнены требования к информации, которую поставщики универсальных услуг должны передавать в Пенсионный фонд Украины.

К тому же, были внесены изменения в постановление КМУ о предоставлении государственной поддержки на оплату услуг по поставке и распределению электрической энергии в условиях потенциального отсутствия энергоснабжения во время военного положения.

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