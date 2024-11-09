В Хмельницкой области учебное заведение через суд обязали обустроить противорадиационное укрытие

Укрытие долгое время находилось в ненадлежащем техническом состоянии.

Хмельницким окружным административным судом удовлетворен иск прокуратуры о приведении противорадиационного укрытия в готовность к эксплуатации по его функциональному назначению.

В прокуратуре сообщили, что одно из учебных заведений в пгт Летичев является балансодержателем сооружения гражданской защиты. Данное помещение способно разместить 300 человек.

Однако в течение длительного времени оно находилось в ненадлежащем техническом состоянии. Это сделало невозможным использовать укрытие по назначению – обеспечивать защиту детей и работников учебного заведения.

Поэтому прокуратура подала иск в суд, который был полностью удовлетворен – балансодержатель обязан привести защитное сооружение в надлежащее состояние для эксплуатации.

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