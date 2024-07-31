Помічник Камали Гарріс з числа колишніх судових активістів просуває збільшення кількості суддів Верховного Суду США, аби применшити вагу голосів суддів, призначених Трампом

Ключовим помічником кандидатки у президенти США Камали Гарріс є екс-співзасновник неурядової організації Demand Justice, яка закликала збільшити кількість суддів у Верховному Суді, щоб Джо Байден міг призначати «нових ліберальних суддів» і таким чином перебалансувати вагу голосів у ВС США на користь демократів.

Якщо Камала Гарріс стане президентом США, Верховний Суд США може очікувати реформування. Зокрема, можуть збільшити кількість суддів, таким чином нівелювавши голоси суддів Верховного Суду США, яких свого часу призначив екс-президент Дональд Трамп. Цю ідею просуває Браян Феллон – ключовий помічник Камали Гарріс, який був співзасновником громадської організації Demand Justice, пише Politico.

Як відомо, після того, як Верховний Суд США 1 липня постановив, що Дональд Трамп не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за офіційні дії, вчинені як президентом, в середовищі демократів активізувалися пропозиції реформувати Верховний Суд США.

Так, Президент США Джо Байден закликав до реформи Верховного Суду США. Пропонується встановити обмеження строків повноважень суддів і надати примусової сили «кодексу етики», за яким судді зобов’язані утримуватися від публічної політичної діяльності та відмовитися від участі у справах, у яких вони або їхні дружини мають конфлікт інтересів. Також пропонується внести конституційну поправку, яка встановить, що президенти не мають імунітету від федерального судового переслідування.

Нагадаємо, раніше Байден розкритикував рішення Верховного Суду США про імунітет Дональда Трампа. При цьому голова ВС США Джон Робертс зазначив, що дозвіл прокурорам переслідувати за дії, вжиті колишнім президентом, потенційно знизить здатність виконувати роботу будь-якого президента США.

Судовий активіст стає помічником кампанії Гарріс

Як відмічає видання, рух за оновлення Верховного Суду США активізувався після виборів 2020 року, коли Камала Гарріс була обрана віце-президентом.

Серед найбільш відвертих груп цього руху є некомерційна правозахисна група під назвою Demand Justice. На відміну від груп, які зосередилися на відносно помірних змінах, таких як обмеження термінів повноважень суддів і дотримання етичних норм, Demand Justice закликали демократів збільшити штат Верховного Суду, щоб Байден міг призначати «нових ліберальних суддів» і «перебалансувати» консервативні зміни, створені трьома призначенцями Дональда Трампа.

Як зазначає Politico, ця команда громадських активістів також проводила кампанію тиску на колишнього суддю Стівена Бреєра, щоб той пішов у відставку (і він це зробив у 2022 році), і Байден міг призначити іншого суддю на заміну.

Співзасновником Demand Justice був Браян Феллон, колишній прес-секретар президентської кампанії Гілларі Клінтон у 2016 році. Після п’яти років роботи в організації він пішов у відставку 2023 року, щоб приєднатися до кампанії Байдена в якості директора з комунікацій у Камали Гарріс, і він залишається ключовим помічником тепер, коли Гарріс, як очікується, може стати президентом США у листопаді.

В інтерв’ю Vanity Fair минулого року Браян Феллон заявив, що деякі судді ВС США заслуговують на імпічмент. Але швидше «нейтралізувати» їх можна за допомогою розширення штату Суду.

«Чи вважаю я, що Кларенс Томас (суддя ВС США – прим. ред.) заслуговує на імпічмент? Так. Я вважаю, що він повинен піти у відставку? Так. Чи думаю я, що щось із цього колись станеться через мільйон років? Ні. І те, і інше є набагато довшим, ніж спроба заручитися підтримкою прямолінійного конституційного рішення, такого як розширення. Якби ми змогли перевернути Палату представників — що дуже доступно — розширення було б принаймні під контролем демократів. Для мене це набагато більш лінійний шлях до успіху, ніж вимагати від Кларенса Томаса засоромитися або вимагати, щоб такі люди, як Джон Корнін і Тед Круз (сенатори – прим. ред.), голосували за його усунення» - заявив Браян Феллон.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», колишній держсекретар Гілларі Клінтон приєдналася до закликів ухвалити кодекс етики для суддів Верховного Суду США після скандалу навколо судді Кларенса Томаса.

«Ми намагалися прищепити Demand Justice те, що суди вже просто не знаходяться на належному рівні, й ухвалюють рішення, засновані на політиці, а не на законі», — сказав Крістофер Канг, колишній юрист офісу радника Білого дому Обами, який обіймав посаду головного радника групи разом з Феллоном. «Я не думаю, що віце-президент Гарріс найняла Браяна лише через його роботу в судах, але... дебати розгорнулися набагато швидше, ніж я міг собі уявити», додав він.

Канг також процитував більш «перспективну» позицію Гарріс у цьому питанні під час кампанії 2020 року та сказав, що він сподівається, що з розгортанням кампанії вона піде навіть далі, ніж зробив Байден.

«Це те, що, на думку демократів, нам потрібно з Верховним Судом», — сказав він.

Як вказує видання, є ознаки того, що в разі обрання президентом Камала Гарріс надасть цьому питанню більший пріоритет, ніж Байден.

На відміну від Байдена, який категорично відкидав обмеження строків повноважень для суддів, коли він був кандидатом у президенти в 2019 році, Гарріс тоді сказала, що вона відкрита до цієї ідеї. Вона навіть заявила про відкритість щодо більш радикальної пропозиції – розширення кількості суддів у ВС США.

«І зараз, коли вона починає 100-денний спринт проти Дональда Трампа, одним із найкращих помічників кампанії є Браян Феллон, провідний голос лівих за розширення суду та інші капітальні зміни» - пише Politico.

Виконавчий директор ліберальної правозахисної групи Court Accountability Алекс Аронсон зазначив, що присутність Феллона в штаті Гарріс свідчить про те, що вона готова взятися за «жорстку політику приборкання в суді, який є ідеологічно консервативним».

Камала Гарріс, в свою чергу, заявила, що «існує явна криза довіри до Верховного Суду».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 13 листопада 2023 року Верховний Суд США після довгого протистояння ухвалив кодекс етики суддів.

Цьому передував скандал навколо окремих суддів Верховного Суду, через що політики та громадські активісти почали вимагати якнайшвидше ухвалити для суддів ВС США окремий етичний кодекс.

Автор: Наталя Мамченко

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