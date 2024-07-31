Помощник Камалы Харрис из числа бывших судебных активистов продвигает увеличение количества судей Верховного Суда США, чтобы уменьшить вес голосов судей, назначенных Трампом

Ключевым помощником кандидатки в президенты США Камалы Харрис является экс-соучредитель неправительственной организации Demand Justice, призвавшей увеличить количество судей в Верховном Суде, чтобы Джо Байден мог назначать «новых либеральных судей» и таким образом перебалансировать вес голосов в ВС США в пользу демократов.

Если Камала Харрис станет президентом США, то Верховный Суд США может ожидать реформа. В частности, могут увеличить количество судей, таким образом, нивелировав голоса судей Верховного Суда США, которых в свое время назначил экс-президент Дональд Трамп. Эту идею продвигает Брайан Феллон – ключевой помощник Камалы Харрис, который был соучредителем общественной организации Demand Justice, пишет Politico.

Как известно, после того как Верховный Суд США 1 июля постановил, что Дональд Трамп не может быть привлечен к уголовной ответственности за официальные действия, совершенные как президентом, в среде демократов активизировались предложения реформировать Верховный Суд США.

Так, Президент США Джо Байден призвал к реформе Верховного Суда США. Предлагается установить ограничение сроков полномочий судей и предоставить принудительную силу «кодексу этики», согласно которому судьи обязаны воздерживаться от публичной политической деятельности и отказаться от участия в делах, в которых они или их супруги имеют конфликт интересов. Также предлагается внести конституционную поправку, которая установит, что у президентов нет иммунитета от федерального судебного преследования.

Напомним, ранее Байден подверг критике решение Верховного Суда США об иммунитете Дональда Трампа. При этом глава ВС США Джон Робертс отметил, что разрешение прокурорам преследовать за действия, предпринятые бывшим президентом, потенциально снизит способность выполнять работу любого президента США.

Судебный активист становится помощником кампании Харрис

Как отмечает издание, движение за обновление Верховного Суда США активизировалось после выборов 2020 года, когда Камала Харрис была избрана вице-президентом.

Среди наиболее откровенных групп этого движения есть некоммерческая правозащитная группа под названием Demand Justice. В отличие от групп, сосредоточившихся на относительно умеренных изменениях, таких как ограничение сроков полномочий судей и соблюдение нравственных норм, Demand Justice призвали демократов увеличить штат Верховного Суда, чтобы Байден мог назначать «новых либеральных судей» и «перебалансировать» консервативные изменения, созданные тремя назначенцами Дональда Трампа.

Как отмечает Politico, эта команда общественных активистов также проводила кампанию давления на бывшего судью Стивена Брейера, чтобы тот ушел в отставку (и он это сделал в 2022 году), и Байден мог назначить другого судью на смену.

Соучредителем Demand Justice был Брайан Феллон, бывший пресс-секретарь президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году. После пяти лет работы в организации он ушел в отставку в 2023 году, чтобы присоединиться к кампании Байдена в качестве директора по коммуникациям у Камалы Харрис, и он остается ключевым помощником теперь, когда Харрис может стать президентом США в ноябре.

В интервью Vanity Fair в прошлом году Брайан Феллон заявил, что некоторые судьи ВС США заслуживают импичмента. Но быстрее «нейтрализовать» их можно посредством расширения штата Суда.

«Считаю ли я, что Кларенс Томас (судья ВС США – прим. ред.) заслуживает импичмента? Да. Я думаю, что он должен уйти в отставку? Да. Думаю ли я, что что-нибудь из этого когда-нибудь произойдет через миллион лет? Нет. И то, и другое намного длиннее, чем попытка заручиться поддержкой прямолинейного конституционного решения, такого как расширение. Если бы мы смогли перевернуть Палату представителей, что очень доступно, расширение было бы по крайней мере под контролем демократов. Для меня это гораздо более линейный путь к успеху, чем требовать от Кларенса Томаса устыдиться или требовать, чтобы такие люди, как Джон Корнин и Тед Круз (сенаторы – прим. ред.), голосовали за его устранение» - заявил Брайан Феллон.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», бывший госсекретарь Хиллари Клинтон присоединилась к призывам принять кодекс этики для судей Верховного Суда США после скандала вокруг судьи Кларенса Томаса.

«Мы пытались привить Demand Justice то, что суды уже просто не находятся на должном уровне, и принимают решения, основанные на политике, а не на законе», — сказал Кристофер Канг, бывший юрист офиса советника Белого дома Обамы, занимавший должность главного советника группы вместе с Феллоном. «Я не думаю, что вице-президент Харрис наняла Брайана только из-за его работы в судах, но... дебаты развернулись гораздо быстрее, чем я мог себе представить», добавил он.

Канг также процитировал более перспективную позицию Харрис в этом вопросе во время кампании 2020 года и сказал, что он надеется, что с развертыванием кампании она пойдет даже дальше, чем сделал Байден.

«Это то, что, по мнению демократов, нам нужно с Верховным Судом», - сказал он.

Как указывает издание, есть признаки того, что в случае избрания президентом Камала Харрис придаст этому вопросу больший приоритет, чем Байден.

В отличие от Байдена, который категорически отвергал ограничение сроков полномочий для судей, когда он был кандидатом в президенты в 2019 году, Харрис тогда сказала, что она открыта этой идее. Она даже заявила об открытости более радикального предложения – расширении количества судей в ВС США.

«И сейчас, когда она начинает 100-дневный спринт против Дональда Трампа, одним из лучших помощников кампании является Брайан Феллон, ведущий голос левых за расширение суда и другие капитальные изменения» - пишет Politico.

Исполнительный директор либеральной правозащитной группы Court Accountability Алекс Аронсон отметил, что присутствие Феллона в штате Харрис свидетельствует о том, что она готова взяться за «жесткую политику обуздания в идеологически консервативном суде».

Камала Харрис, в свою очередь, заявила, что существует явный кризис доверия к Верховному Суду.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 13 ноября 2023 года Верховный Суд США после долгого противостояния принял кодекс этики судей.

Этому предшествовал скандал вокруг отдельных судей Верховного Суда, из-за чего политики и общественные активисты потребовали как можно быстрее принять для судей ВС США отдельный этический кодекс.

Автор: Наталя Мамченко

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