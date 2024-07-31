Ученые назвали регионы, в которых будет невозможно жить из-за экстремальной жары

Через несколько лет, Западная Африка и некоторые части Южной Азии станут непригодными для жизни людей.

Иллюстративное фото из открытых источников

Ученые предупредили, что через несколько лет, по мере усиления изменения климата, Западная Африка и некоторые части Южной Азии станут непригодными для жизни людей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование учёных университета Пердью.

Так, исследователи смоделировали климатическую обстановку с учетом перемен в природе. Худшая ситуация установится в регионах с плотным населением и чаще всего ограниченным доступом к кондиционированию воздуха.

Очаги экстремальной жары ожидаются также в средне-западной части США. Высокая температура будет держаться даже ночью — человеческому организму в таких условиях не удастся восстанавливаться.

Ученые считают, что нынешнее засушливое лето по стандартам будущего будет казаться прохладным. В глобальном смысле каждое повышение средней температуры в мире на полградуса имеет катастрофические последствия.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от жары уже ежегодно гибнет 489 тысяч человек. При этом реальные потери могут быть выше, потому что смертность, связанную с жарой, трудно отследить.

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