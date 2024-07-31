Бытовые павербанки не попали под отмену пошлин и налогов, — ДМС

Эти устройства хранения энергии не освобождаются от налогообложения при ввозе.

Бытовые павербанки не попали под налоговые льготы, предусмотренные законами №3853-IX и №3854-IX. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

От налогообложения ввозной пошлиной и НДС освобождаются товары по коду 8507 60 00 00 УКТВЭД, если они имеют мощность более 300 Вт переменного и/или постоянного тока, а в случае отдельных литий-ионных ячеек – емкостью более 200 А/час.

Поэтому небольшие зарядные станции и павербанки не подпадают под действие указанных законов. В своем сообщении ДМС приводит в пример зарядную станцию ​​мощностью 200 Вт и емкостью батареи 151 Вт/ч (40 800 мАч) и павербанк мощностью 100 Вт и емкостью 40 000 мАч.

Однако более мощная зарядная станция на 300 Вт с емкостью 256 Вт/ч уже будет подпадать под действие законов.

Как сообщалось, с 27 июля вступили в силу новые изменения, освобождающие от уплаты таможенных платежей товары, необходимые для энергетической безопасности страны. Таким образом, на период действия военного положения в Украину в Украину без налогов и сборов можно будет ввозить зарядные станции, генераторы и солнечные панели.

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