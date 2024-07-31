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Поцелуй президента Франции Эммануэля Макрона и министраспорта вызвал «переполох» в сети, фото

17:26, 31 июля 2024
Сеть активно обсуждает поцелуй Эммануэля Макрона и Амели Удеа-Кастера.
Поцелуй президента Франции Эммануэля Макрона и министраспорта вызвал «переполох» в сети, фото
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Президент Франции Эммануэль Макрон и министр спорта Амели Удеа-Кастера публично поцеловались на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Соответствующие фото опубликованы на сайте агентства ЕРА.

Фото их поцелуя стало вирусным и удивило сеть.

Это произошло еще 26 июля, но посты в соцсетях начали появляться только недавно. Как отмечает местный журнал Madame Figaro, эмоциональные объятия Макрона и Удеа-Кастеры показались французам «странными».

Амели, бывшая теннисистка, одной рукой держала шею собеседника, сильно прижимаясь к нему губами. Он в ответ держал спортсменку за плечо.

Интересно, что поцелуй произошел в присутствии супруги Эммануэля Макрона, первой леди Франции – Брижит Макрон.

Амели Удеа также имеет партнера. Она связала свою жизнь с банкиром Фредериком Удеа, с которым воспитывает троих детей.

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