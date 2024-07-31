Электронный и бумажный военно-учетный документ имеют одинаковую юридическую силу, — Минобороны

Полициям, ТЦК и пограничникам можно показывать электронный военно-учетный документ.

Фото: armyinform.com.uа

Наличие у человека военно-учетного документа в электронной форме равнозначно соответствующему документу в бумажном виде, поскольку они имеют одинаковую юридическую силу. Об этом сообщает Министерство обороны.

Военно-учетный документ в электронной форме позволяет военнослужащим Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, работникам Национальной полиции и Государственной пограничной службы считывать его с помощью любых средств, на которых может быть установлено приложение Резерв+ и имеющих камеру.

В министерстве подчеркнули, что военно-учетный документ в электронной форме может быть отпечатан. В таком случае он должен содержать QR-код, пригодный для считывания.

Кроме того, работодатели при формировании списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию, могут использовать военно-учетные документы работников в электронной форме.

Для этого военнообязанный может предоставлять работодателю свой документ как в бумажной, так и в электронной форме (в том числе напечатанный).

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