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Электронный и бумажный военно-учетный документ имеют одинаковую юридическую силу, — Минобороны

16:50, 31 июля 2024
Полициям, ТЦК и пограничникам можно показывать электронный военно-учетный документ.
Электронный и бумажный военно-учетный документ имеют одинаковую юридическую силу, — Минобороны
Фото: armyinform.com.uа
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Наличие у человека военно-учетного документа в электронной форме равнозначно соответствующему документу в бумажном виде, поскольку они имеют одинаковую юридическую силу. Об этом сообщает Министерство обороны.

Военно-учетный документ в электронной форме позволяет военнослужащим Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, работникам Национальной полиции и Государственной пограничной службы считывать его с помощью любых средств, на которых может быть установлено приложение Резерв+ и имеющих камеру.

В министерстве подчеркнули, что военно-учетный документ в электронной форме может быть отпечатан. В таком случае он должен содержать QR-код, пригодный для считывания.

Кроме того, работодатели при формировании списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию, могут использовать военно-учетные документы работников в электронной форме.

Для этого военнообязанный может предоставлять работодателю свой документ как в бумажной, так и в электронной форме (в том числе напечатанный).

Ранее в Минобороны объяснили, кого будут отбирать в первую очередь на мобилизацию из числа обновивших данные.

Кроме того, в Закарпатском ОТЦК и СП объяснили, какая повестка считается врученной.

Также известно, что суд вынес приговор мужчине, который не прибывал по вызову в ТЦК по повестке и не хотел проходить ВЛК.

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