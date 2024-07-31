В прокуратурах всех уровней не хватает почти 1500 прокуроров: что известно

Особо не хватает прокуроров в прокуратурах на юге и на востоке страны.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуратуры обнародовала список вакансий в органах прокуратуры всех уровней.

По состоянию на 29 июля 2024 года в органах прокуратуры всех уровней насчитывается 1225 «постоянных» вакансии прокуроров и 277 временных вакансий прокуроров. Всего – 1502 вакансии (в мае 2023 года в прокуратурах всех уровней было 1480 вакансий).

В частности, в Офисе Генпрокурора, областных прокуратурах и приравненных к ним, есть 337 "постоянных" вакансии (в Офисе Генпрокурора есть 45 вакансий), а в окружных и приравненных к ним прокуратурах имеется 888 "постоянных" вакансий.

Кроме того, в Офисе Генпрокурора и в областных прокуратурах есть 61 временная вакансия (в частности, 7 в Офисе Генпрокурора), а в окружных и приравненных к ним прокуратурах - 216 временных вакансий.

Напомним, что временные вакансии — это вакансии, открытые на время длительного отсутствия прокурора на работе по уважительной причине.

Среди прокуратур областного уровня самый «постоянный» некомплект прокуроров зафиксирован в Донецкой областной прокуратуре – 52, Харьковской областной прокуратуре – 34, Луганской областной прокуратуре – 27, Херсонской областной прокуратуре – 23 и в Киевской городской прокуратуре – 18.

В течение длительного времени 16 прокуроров не хватает Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

Что касается окружных прокуратур, то самый большой некомплект «постоянных» прокуроров (как и год назад) зафиксирован в Донецкой области – не хватает 151 прокурора, а также в окружных прокуратурах Луганской области, где есть 102 вакансии.

Также существенный некомплект прокуроров фиксируется в окружных прокуратурах Запорожской области, где есть 95 вакансий, а в окружных прокуратурах Херсонской области прямо сейчас не хватает 72 прокурора.

Кроме того, в окружных прокуратурах Одесской области не хватает 67 прокуроров, в окружных прокуратурах Днепропетровской области – 66 прокуроров окружных прокуратур, а в окружных прокуратурах Харьковской области – 51 прокурора.

Что касается Киева, то в 10 окружных столичных прокуратурах сейчас не хватает 13 прокуроров. Также следует обратить внимание, что в столичных окружных прокуратурах есть также 28 временных вакансий прокуроров, что больше, чем в других городах и областях.

С полным перечнем вакансий в органах прокуратуры Украины по состоянию на 29 июля 2024 года можно ознакомиться ниже:

Напомним, что по состоянию на 15 февраля 2022 года в органах прокуратуры всех уровней было 1429 вакансий.

А на 15 декабря 2022 годы в стране было 1 593 вакансии прокуроров.

А по состоянию на 28 февраля 2023 года в Украине было 1 519 вакансий.

Автор: Вячеслав Хрипун

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