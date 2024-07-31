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Укрзализныця внедряет верификацию через Дія.Підпис для международных рейсов

16:32, 31 июля 2024
С 1 августа в Укрзализныце стартует новая верификация билетов для международных направлений.
Укрзализныця внедряет верификацию через Дія.Підпис для международных рейсов
Источник фото: Visit Ukraine
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С 1 августа 2024 года Укрзализныця расширяет практику верификации билетов через приложение Дія.Підпис на ряд международных рейсов. Как сообщили в УЗ, новые правила касаются рейсов №19/20 Киев - Хелм - Киев, №23/24 Киев - Хелм - Киев, №51/52 Киев - Перемышль - Киев, №89/90 Киев - Перемышль - Киев и №73/74 Харьков - Перемышль - Харьков. Купить билеты на эти маршруты можно будет только после подтверждения личности через Дія.Підпис.

Это решение является частью мер по борьбе с билетными спекулянтами. В Укрзализныце отмечают, что сейчас блокируют до 50 попыток массовой покупки билетов в сутки. Новая верификация имеет целью предотвратить деятельность перекупщиков, которые меняют номер телефона для обхода системы.

Однако для иностранных пользователей, которые не имеют возможности использовать Дія.Підпис, оставлено текущую систему доступа к международным билетам для по крайней мере одного рейса в каждом направлении, включая маршруты Одесса - Перемышль, Харьков - Хелм, Днепр - Хелм, Киев - Перемышль, Чоп - Вена, Мукачево - Кошице, Львов - Варшава и Киев - Кишинев.

Укрзализныця также сообщает о глубине продажи международных билетов:

- Польское направление (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) - 20 суток до даты отправления, старт продаж в 09:00;

- Словацкое и австрийское направления - 20 суток, старт в 08:00;

- Молдавское направление - 30 суток, старт в 08:00.

Для удобства пассажиров, продажа билетов осуществляется через новый сайт Укрзализныци и приложение Дія.

Напомним, на портале Дія отныне доступен военный билет с QR-кодом.

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