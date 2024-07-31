В Черкасской области женщина избила и укусила своего полуторагодовалого сына, который не хотел засыпать: что решил суд

Женщину будут лечить в заведении по оказанию психиатрической помощи.

Иллюстративное фото из открытых источников

В Черкасской области женщину, которая избила и укусила своего полуторагодовалого сына, будут лечить в заведении по оказанию психиатрической помощи.

Такое решение принял суд, рассматривая дело о совершении жительницей области домашнего насилия и нанесении легких телесных повреждений. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Инцидент произошел еще в марте 2024 года. В отношении женщины, совершившей домашнее насилие, возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины.

Публичное обвинение поддерживали ювенальные прокуроры Черкасской окружной прокуратуры.

«32-летняя женщина, находясь по месту жительства, вкладывая спать своего полуторагодовалого сына, который не хотел засыпать, нанесла ему более трех ударов по лицу и голове и укусила за ягодицу», - говорится в сообщении.

Как установила судебно-психиатрическая экспертиза, женщина по своему психическому состоянию в момент совершения криминального проступка не могла осознавать свои действия и руководить ими. Судя по этому, суд принял решение применить к обвиняемой принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в заведение по оказанию психиатрической помощи с обычным наблюдением.

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