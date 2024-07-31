Практика судов
  1. В Украине

$1500 или мобилизация: в Харькове сотрудник ТЦК угрожал работникам и посетителям ресторана

16:14, 31 июля 2024
Харьковский областной ТЦК и СП отреагировал на действия военного, который требовал взятку и скидки от ресторана, угрожая мобилизацией.
$1500 или мобилизация: в Харькове сотрудник ТЦК угрожал работникам и посетителям ресторана
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Харькове правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу РТЦК и СП по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом. Как сообщает Харьковский областной ТЦК и СП, сотрудник угрожал мобилизацией работников и посетителей заведения, если те не согласятся на его требования.

Согласно сообщению, военный требовал 1500 долларов США и постоянную скидку на услуги ресторана. В обмен на это он обещал не препятствовать работе заведения и не принять мобилизационных мер в отношении его персонала. Кроме того, он пообещал обеспечить ресторан фиктивными документами, которые якобы гарантировали бы отсрочку от мобилизации.

Задержание произошло «на горячем», когда подозреваемый получил часть неправомерной выгоды в виде скидочной карты. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование ведут следователи ВСП ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении Управления СБУ в Харьковской области. Подозреваемый уже отстранен от исполнения служебных обязанностей, и будут приняты необходимые дисциплинарные и кадровые меры.

«Командование и личный состав Харьковского ОТЦК и СП решительно осуждают любые проявления коррупции как позорные и недопустимые в Вооруженных Силах Украины», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В прокуратурах всех уровней не хватает почти 1500 прокуроров: что известно

Особо не хватает прокуроров в прокуратурах на юге и на востоке страны.

Владимир Зеленский подписал закон о праве Кабмина приостановить выплаты по внешним долгам до 1 октября 2024 года

Кабинет Министров получил право принимать решение о временном приостановлении осуществления платежей по всем или некоторым долговым обязательствам или гарантийным обязательствам государства.

Заработало приложение к ЕРДР, которое отражает количество и ход дел против бизнеса

Дашборд, являющийся приложением к Единому реестру досудебных расследований, демонстрирует количество открытых уголовных дел против бизнеса Нацполом, СБУ, НАБУ, ГБР и БЭБ.

Верховный Суд объяснил, может ли работодатель уволить сотрудницу, которая не ходит на работу, ссылаясь на травлю

Женщина подала иск на работодателя и указывала, что на время ее увольнения в производстве суда уже находилось дело по признанию факта моббинга с его стороны.

Если заемщик считает отказ банка от предоставления ему кредита необоснованным, он имеет право требовать возмещения ущерба, а не реального исполнения обязательства – Верховный Суд

Банк прекратил выдавать кредит в связи с распоряжением НБУ, которым рекомендовано банкам отказаться от заключения договоров об открытии кредитных линий и предоставлении других безусловных кредитных обязательств с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов и нейтрализации влияния финансового кризиса.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Бабак
    Сергій Бабак
    голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
  • Людмила Здоровко
    Людмила Здоровко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Світлана Марущак
    Світлана Марущак
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталя Волковицька
    Наталя Волковицька
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Бездоля
    Дмитро Бездоля
    суддя Господарського суду Одеської області