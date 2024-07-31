$1500 или мобилизация: в Харькове сотрудник ТЦК угрожал работникам и посетителям ресторана

Харьковский областной ТЦК и СП отреагировал на действия военного, который требовал взятку и скидки от ресторана, угрожая мобилизацией.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Харькове правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу РТЦК и СП по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом. Как сообщает Харьковский областной ТЦК и СП, сотрудник угрожал мобилизацией работников и посетителей заведения, если те не согласятся на его требования.

Согласно сообщению, военный требовал 1500 долларов США и постоянную скидку на услуги ресторана. В обмен на это он обещал не препятствовать работе заведения и не принять мобилизационных мер в отношении его персонала. Кроме того, он пообещал обеспечить ресторан фиктивными документами, которые якобы гарантировали бы отсрочку от мобилизации.

Задержание произошло «на горячем», когда подозреваемый получил часть неправомерной выгоды в виде скидочной карты. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование ведут следователи ВСП ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении Управления СБУ в Харьковской области. Подозреваемый уже отстранен от исполнения служебных обязанностей, и будут приняты необходимые дисциплинарные и кадровые меры.

«Командование и личный состав Харьковского ОТЦК и СП решительно осуждают любые проявления коррупции как позорные и недопустимые в Вооруженных Силах Украины», - говорится в сообщении.

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