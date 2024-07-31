Во Львове устанавливают первые кассельские бордюры

Такие бордюры позволяют автобусам и троллейбусам подъехать вплотную к платформе.

Источник фото: facebook.com/comfycity.lviv

Во Львове обустроят первые кассельские бордюры на остановках общественного транспорта, сообщает ОО «Удобный город».

Как отмечается, это специальный тип бордюра для платформы остановки общественного транспорта, позволяющий автобусам и троллейбусам подъехать вплотную к платформе (колесо прикасается к выпуклой форме бордюра, и водитель чувствует платформу, но в то же время не боится поцарапать корпус автобуса).

Вместе с правильной высотой платформы, низким уровнем пола салона и функцией книлинга это позволяет пользователям колесного кресла попасть в транспорт без пандусов и посторонней помощи.

Источник фото: facebook.com/comfycity.lviv

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.