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У Львові встановлюють перші кассельські бордюри

22:58, 31 липня 2024
Такі бордюри дають змогу автобусам і тролейбусам під'їхати впритул до платформи.
У Львові встановлюють перші кассельські бордюри
Джерело фото: facebook.com/comfycity.lviv
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У Львові облаштують перші кассельські бордюри на зупинках громадського транспорту, повідомляє ГО «Зручне місто».

Як зазначається, це спеціальний тип бордюра для платформи зупинки громадського транспорту, що дає змогу автобусам і тролейбусам під'їхати впритул до платформи (колесо торкається до випуклої форми бордюра і водій відчуває платформу, але в той же час не боїться подряпати корпус автобуса).

Разом з правильною висотою платформи, низьким рівнем підлоги салону і функцією кнілінга це дає змогу користувачам колісного крісла потрапити в транспорт без пандусів і сторонньої допомоги.

Джерело фото: facebook.com/comfycity.lviv

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