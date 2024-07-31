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$1500 або мобілізація: у Харкові співробітник ТЦК погрожував працівникам та відвідувачам ресторану

16:14, 31 липня 2024
Харківський обласний ТЦК та СП відреагував на дії військового, який вимагав хабар і знижки від ресторану, погрожуючи мобілізацією.
$1500 або мобілізація: у Харкові співробітник ТЦК погрожував працівникам та відвідувачам ресторану
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Харкові правоохоронці повідомили про підозру посадовцю РТЦК та СП за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою. Як повідомляє Харківський обласний ТЦК та СП, співробітник погрожував мобілізацією працівників і відвідувачів закладу, якщо ті не погодяться на його вимоги.

Згідно з повідомленням, військовий вимагав 1500 доларів США та постійну знижку на послуги ресторану. В обмін на це він обіцяв не перешкоджати роботі закладу та не вжити мобілізаційних заходів щодо його персоналу. Крім того, він пообіцяв забезпечити ресторан фіктивними документами, що нібито гарантували б відстрочку від мобілізації.

Затримання відбулося «на гарячому», коли підозрюваний отримав частину неправомірної вигоди у вигляді знижкової картки. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування ведуть слідчі ВСП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області. Підозрюваний вже усунутий від виконання службових обов'язків, і будуть вжиті необхідні дисциплінарні та кадрові заходи.

«Командування та  особовий склад Харківського  ОТЦК та СП рішуче засуджують будь-які прояви корупції як ганебні і неприпустимі у Збройних Силах України», – йдеться у повідомленні.

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