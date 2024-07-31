На Черкащині жінка побила та укусила свого півторарічного сина, який не хотів засинати: що вирішив суд

Жінку будуть лікувати в закладі з надання психіатричної допомоги.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Черкащині жінку, яка побила та укусила свого півторарічного сина, будуть лікувати в закладі з надання психіатричної допомоги.

Таке рішення ухвалив суд, розглядаючи справу про вчинення мешканкою області домашнього насильства та нанесення легких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Інцидент стався ще у березні 2024 року. Щодо жінки, яка вчинила домашнє насильство, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України.

Публічне обвинувачення підтримували ювенальні прокурори Черкаської окружної прокуратури.

«32-річна жінка, знаходячись за місцем свого проживання, вкладаючи спати свого півторарічного сина, який не хотів засинати, нанесла йому більше трьох ударів по обличчю і голові та вкусила за сідницю», - йдеться у повідомленні.

Як встановила судово-психіатрична експертиза, жінка за своїм психічним станом в момент скоєння кримінального проступку не могла усвідомлювати свої дії та керувати ними. Зважаючи на це, суд ухвалив рішення застосувати до обвинуваченої примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.