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Укрзалізниця впроваджує верифікацію через Дія.Підпис для міжнародних рейсів

16:32, 31 липня 2024
З 1 серпня в Укрзалізниці стартує нова верифікація квитків для міжнародних напрямків.
Укрзалізниця впроваджує верифікацію через Дія.Підпис для міжнародних рейсів
Джерело фото: Visit Ukraine
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З 1 серпня 2024 року Укрзалізниця розширює практику верифікації квитків через застосунок Дія.Підпис на низку міжнародних рейсів. Як повідомили в УЗ, нові правила стосуються рейсів №19/20 Київ – Хелм – Київ, №23/24 Київ – Хелм – Київ, №51/52 Київ – Перемишль – Київ, №89/90 Київ – Перемишль – Київ та №73/74 Харків – Перемишль – Харків. Придбати квитки на ці маршрути можна буде лише після підтвердження особи через Дія.Підпис.

Це рішення є частиною заходів для боротьби з квитковими спекулянтами. В Укрзалізниці зазначають, що наразі блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу. Нова верифікація має на меті запобігти діяльності перекупників, які змінюють номер телефону для обходу системи.

Однак для іноземних користувачів, які не мають можливості використовувати Дія.Підпис, залишено поточну систему доступу до міжнародних квитків для принаймні одного рейсу в кожному напрямку, включаючи маршрути Одеса – Перемишль, Харків – Хелм, Дніпро – Хелм, Київ – Перемишль, Чоп – Відень, Мукачево – Кошице, Львів – Варшава та Київ – Кишинів.

Укрзалізниця також повідомляє про глибину продажу міжнародних квитків:

  • Польський напрямок (Перемишль, Дорогуськ, Хелм, Варшава) – 20 діб до дати відправлення, старт продажів о 09:00;
  • Словацький та австрійський напрямки – 20 діб, старт о 08:00;
  • Молдовський напрямок – 30 діб, старт о 08:00.

Для зручності пасажирів, продаж квитків здійснюється через новий сайт Укрзалізниці та застосунок Дія.

Нагадаємо, на порталі Дія відтепер доступний військовий квиток з QR-кодом.

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