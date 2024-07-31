В прокуратурах всіх рівнів не вистачає майже 1 500 прокурорів: що відомо

Особливо не вистачає прокурорів в прокуратурах на півдні та на сході країни.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури оприлюднила список вакансій в органах прокуратури всіх рівнів.

Станом на 29 липня 2024 року в органах прокуратури всіх рівнів налічується 1 225 «постійних» вакансій прокурорів та 277 тимчасових вакансій прокурорів. Всього – 1 502 вакансії (у травні 2023 року в прокуратурах всіх рівнів було 1 480 вакансій).

Зокрема, в Офісі Генпрокурора, обласних прокуратурах та прирівняних до них є 337 “постійних” вакансії (у Офісі Генпрокурора є 45 вакансій), а в окружних та прирівняних до них прокуратурах є 888 “постійних” вакансій.

Крім того, в Офісі Генпрокурора та в обласних прокуратурах є 61 тимчасова вакансія (зокрема, 7 в Офісі Генпрокурора), а в окружних та прирівняних до них прокуратурах — 216 тимчасових вакансій.

Нагадаємо, що тимчасові вакансії — це вакансії, відкриті на час довготривалої відсутності прокурора на роботі з поважної причини.

Серед прокуратур обласного рівня, найбільший «постійний» некомплект прокурорів зафіксований у Донецькій обласній прокуратурі – 52, Харківській обласній прокуратурі – 34, Луганській обласній прокуратурі – 27, Херсонській обласній прокуратурі – 23 та в Київській міській прокуратурі – 18.

Вже тривалий час 16 прокурорів не вистачає Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Що стосується окружних прокуратур, то найбільший некомплект «постійних» прокурорів, (як і рік тому) зафіксовано у Донецькій області – не вистачає 151 прокурора, а також в окружних прокуратурах Луганської області, де є 102 вакансії.

Також суттєвий некомплект прокурорів фіксується в окружних прокуратурах Запорізької області, де є 95 вакансій, а в окружних прокуратурах Херсонської області прямо зараз не вистачає 72 прокурорів.

Крім того, в окружних прокуратурах Одеської області не вистачає 67 прокурорів, в окружних прокуратурах Дніпропетровської області – 66 прокурорів окружних прокуратур, а в окружних прокуратурах Харківської області – 51 прокурора.

Щодо Києва, то в 10 окружних столичних прокуратурах зараз не вистачає 13 прокурорів. Також слід звернути увагу, що в столичних окружних прокуратурах є також 28 тимчасових вакансій прокурорів, що більше ніж в інших містах та областях.

З повним переліком вакансій в органах прокуратури України станом на 29 липня 2024 року можна ознайомитись нижче:

Нагадаємо, що станом на 15 лютого 2022 року в органах прокуратури всіх рівнів було — 1 429 вакансій.

Станом на 30 листопада 2022 року в українській прокуратурі було 1 583 вакансії.

А станом на 28 лютого 2023 року в Україні було 1 519 вакансій.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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