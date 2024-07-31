Електронний та паперовий військово-обліковий документ мають однакову юридичну силу, — Міноборони

Поліції, ТЦК та прикордонникам можна показувати електронний військово-обліковий документ.

Фото: armyinform.com.uа

Наявність в людини військово-облікового документа в електронній формі є рівнозначним відповідному документу у паперовому вигляді, оскільки вони мають однакову юридичну силу. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Зазначається, що військово-обліковий документ в електронній формі дозволяє військовослужбовцям Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, працівникам Національної поліції та Державної прикордонної служби зчитувати його за допомогою будь-яких засобів, на яких може бути встановлений застосунок Резерв+ та які мають камеру.

У міністерстві наголосили, що військово-обліковий документ в електронній формі може бути видрукований. У такому випадку він повинен містити QR-код, придатний для зчитування.

Крім того, роботодавці при формуванні списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання можуть використовувати військово-облікові документи працівників у електронній формі.

Для цього військовозобов’язаний може надавати роботодавцю свій документ як у паперовій, так і в електронній формі (у тому числі видрукований).

Раніше у Міноборони пояснили, кого будуть відбирати в першу чергу на мобілізацію з числа осіб, які оновили дані.

Крім того, у Закарпатському ОТЦК та СП пояснили, яка повістка вважається врученою.

Також відомо, що суд виніс вирок чоловіку, який не прибував на виклик до ТЦК за повісткою і не хотів проходити ВЛК.

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