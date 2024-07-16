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Какая повестка считается врученной: разъяснение ТЦК

14:28, 16 июля 2024
Повестку могут вручить лично и отправить средствами почтовой связи.
Какая повестка считается врученной: разъяснение ТЦК
Фото: Закарпатский ОТЦК и СП
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В Закарпатском ОТЦК и СП объяснили, какая повестка считается врученной.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 №560 о «Порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период» надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдела есть:

1) в случае вручения повестки – личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки;

2) при отправке повестки средствами почтовой связи:

 - день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;

 - день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом территориальному центру комплектования и социальной поддержки при уточнении своих учетных данных;

 - день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило территориальному центру комплектования и социальной поддержки другого адреса места жительства.

Напомним, 17 июля истекает отведенный законом об усилении мобилизации срок для обновления военно-учетных данных.

Добавим, в Минобороны утверждают, что ТЦК не может требовать прохождения ВЛК при явке лица для обновления данных.

Также известно, что суд вынес приговор мужчине, который не прибывал по вызову в ТЦК по повестке и не хотел проходить ВЛК.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, может ли ТЦК штрафовать мужчин, которые сейчас обновили данные за то, что они в свое время нарушили правила военного учета и как суды считают сроки в связи с изменениями в КУоАП.

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