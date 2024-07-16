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Яка повістка вважається врученою: роз’яснення ТЦК

14:28, 16 липня 2024
Повістку можуть вручити особисто та надіслати засобами поштового зв’язку.
Яка повістка вважається врученою: роз’яснення ТЦК
Фото: Закарпатський ОТЦК та СП
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У Закарпатському ОТЦК та СП пояснили, яка повістка вважається врученою.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року №560 про «Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу є:

1) у разі вручення повістки — особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;

2) у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:

 - день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

 - день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою територіальному центру комплектування та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних;

 - день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси місця проживання.

Нагадаємо, 17 липня спливає відведений законом про посилення мобілізації строк для оновлення військово-облікових даних.

Додамо, у Міноборони стверджують, що ТЦК не може вимагати проходження ВЛК при явці особи для оновлення даних.

Також відомо, що суд виніс вирок чоловіку, який не прибував на виклик до ТЦК за повісткою і не хотів проходити ВЛК.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, чи може ТЦК штрафувати чоловіків, які нині оновили дані за те, що вони в свій час порушили правила військового обліку, і як суди рахують строки у зв’язку зі змінами до КУпАП.

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