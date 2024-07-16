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Прокурорів Офісу Генпрокурора викрито на отриманні хабаря у розмірі $170 тисяч – НАБУ

11:10, 16 липня 2024
За даними НАБУ, прокурори отримали гроші за закриття кримінального провадження.
Прокурорів Офісу Генпрокурора викрито на отриманні хабаря у розмірі $170 тисяч – НАБУ
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У Національному антикорупційному бюро України повідомили про те, що викрили прокурорів Офісу Генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

«Одного з прокурорів затримано після одержання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України», - заявили у НАБУ.

Повідомляються, що вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.

Нагадаємо, 15 липня також стало відомо, що НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання про підозру у проханні надати неправомірну вигоду голові сільської ради на Сумщині та організації її одержання.

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