Обрано голову Богуславського райсуду Київської області

Головою Богуславського райсуду Київської області обрано Кароліну Романенко.

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12 липня у Богуславському районному суді Київської області відбулись збори суддів, на яких вирішувалось питання обрання голови суду.

На виконання статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зборами суддів шляхом таємного голосування головою Богуславського районного суду Київської області обрано Романенко Кароліну Сергіївну.

Раніше ми писали, що обрано голову Заводського районного суду Дніпродзержинська.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Ще обрано голову Шацького районного суду Волинської області.

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