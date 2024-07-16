До Києва прибули представники МВФ: обговорюватимуть податково-бюджетні плани України

16 липня команда Міжнародного валютного фонду починає працювати у Києві.

У вівторок, 16 липня, у Києві відбудеться зустріч фахівців Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з керівником місії Фонду Гевіном Греєм з представниками влади країни та іншими партнерами щодо податково-бюджетних планів України на короткострокову і середньострокову перспективу, передає «Радіо Свобода».

«Дискусії фокусуватимуться на податково-бюджетних планах влади на друге півріччя поточного року і середньострокову перспективу», - заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Наприкінці минулого тижня голова Нацбанку України Андрій Пишний за підсумками зустрічей із представниками МВФ зазначив, що п'ятий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) із МВФ буде присвячено фіскальним питанням і пошуку джерел фінансування на наступні роки.

Нагадаємо, голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа 15 липня повідомила у фейсбуці про підготовку змін до закону про держбюджет-2024 для покриття його «дірки» в 400-500 млрд грн.

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