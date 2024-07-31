Побутові павербанки не потрапили під скасування мит і податків, — ДМС

Ці прилади зберігання енергії не звільняються від оподаткування при ввезенні.

Побутові павербанки не потрапили під податкові пільги, передбачені законами №3853-ІХ та №3854-ІХ. Про це повідомила Державна митна служба.

Від оподаткування ввізним митом та ПДВ звільняються товари за кодом 8507 60 00 00 УКТЗЕД, якщо вони мають потужність понад 300 Вт змінного та/або постійного струму, а у випадку окремих літій-іонних комірок – місткістю понад 200 А/год.

Тому невеликі зарядні станції та павербанки не підпадають під дію вказаних законів. У своєму повідомленні ДМС наводить як приклад зарядну станцію потужністю 200 Вт і місткістю батареї 151 Вт/год (40 800 мАг) та павербанк потужністю 100 Вт та місткістю 40 000 мАг.

Проте трохи потужніша зарядна станція на 300 Вт з місткістю 256 Вт/год уже підпадатиме під дію законів.

Як повідомлялося, з 27 липня набрали чинності нові зміни, які звільняють від сплати митних платежів товари, необхідні для енергетичної безпеки країни. Таким чином, на період дії воєнного стану в Україні в Україну без податків і зборів можна буде ввозити зарядні станції, генератори та сонячні панелі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.