Вчені назвали регіони, в яких буде неможливо жити через екстремальну спеку

Через кілька років Західна Африка та деякі частини Південної Азії стануть непридатними для життя людей.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вчені попередили, що через кілька років у міру посилення зміни клімату Західна Африка та деякі частини Південної Азії стануть непридатними для життя людей. Про це повідомляє CNN із посиланням на дослідження вчених університету Пердью.

Так, дослідники змоделювали кліматичну обстановку з урахуванням змін у природі. Найгірша ситуація встановиться в регіонах із щільним населенням та найчастіше обмеженим доступом до кондиціювання повітря.

Вогнища екстремальної спеки очікуються також у середньо-західній частині США. Висока температура триматиметься навіть уночі — людському організму за таких умов не вдасться відновлюватися.

Вчені вважають, що нинішнє посушливе літо за стандартами майбутнього здаватиметься прохолодним. У глобальному сенсі кожне підвищення середньої температури у світі на півградусу має катастрофічні наслідки.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, від спеки вже щороку гине 489 тисяч людей. При цьому реальні втрати можуть бути вищими, тому що смертність, пов'язану зі спекою, важко відстежити.

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