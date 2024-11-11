Дональд Трамп может осуществить перезагрузку апелляционных судов в США

Десятки вакансий могут открыться в апелляционных судах США.

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Избранный Президент США Дональд Трамп в свой первый срок быстро заполнил ряд вакантных должностей в судебной системе США. В настоящее время в США может произойти перезагрузка апелляционных судов, сообщает Bloomberg.

На данный момент есть две вакансии в таких судах. Но в течение предстоящего президентского срока из общего числа у 177 действующих судей 34 судьи, назначенные республиканцами, и 29 судей апелляционных судов, назначенных демократами, могут уйти на пенсию, отмечает издание со ссылкой на исследователей. «Судебная система, вероятно, испытает определенную турбулентность», добавляют они.

Для команды Трампа перезагрузка судебной власти была бы завершением усилий, которые он предпринял в 2017 году. «Это самая успешная политическая инициатива первого срока президента Трампа, и его переизбрание обеспечивает трансформацию федеральных судов», – отмечает профессор права в Университете Джорджа Мейсона Роб Лютер, работавший в первой администрации Трампа, совместно руководя назначениями судей.

Как отмечает издание, федеральные судьи служат пожизненно и, как правило, остаются на своих должностях долго после того, как назначивший их президент покидает должность, поэтому их влияние можно ощущать десятилетиями.

Апелляционные суды США не привлекают такого внимания, как Верховный суд, но они выступают в качестве последнего слова в тысячах дел, многие из которых имеют национальное значение, касающиеся финансового регулирования, антимонопольных споров, репродуктивных прав и пр.

Более принципиальные юридические вопросы решаются в апелляционных судах. Только 10% из более чем 50 000 дел, рассматриваемых окружными судами, обжалуются в высший суд страны, который ежегодно принимает на рассмотрение менее 100 дел. Если дело не доходит до Верховного суда США, решение апелляционного суда остается в силе.

94 окружных суда США являются основой федеральной судебной системы и поделены на 12 географических регионов, в каждом из которых есть собственный высший окружной суд (апелляционный суд федерального округа рассматривает дела, независимо от региона).

На апелляционном уровне коллегия из трех случайно избранных судей заслушивает аргументы относительно того, почему сторона считает, что суд низшей инстанции мог неправильно применить закон.

Контроль республиканцев над Сенатом будет работать в пользу Трампа, поскольку верхняя палата должна утверждать любые назначения, в том числе судей.

Также могут произойти изменения в Верховном суде США. Отставка 76-летнего судьи Кларенса Томаса, которому демократы пытались объявить импичмент, или 74-летнего судьи Сэмюэля Алито, обоих консерваторов, позволит назначить новых судей.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд США 1 июля постановил, что Дональд Трамп не может быть привлечен к уголовной ответственности за официальные действия, совершенные как президент, но может быть привлечен к уголовной ответственности за частные действия. При этом глава ВС США Джон Робертс отметил, что разрешение прокурорам преследовать за действия, предпринятые бывшим президентом, потенциально снизит способность выполнять работу любого президента США.

После этого решения Джо Байден заявил о необходимости ограничить сроки полномочий судей Верховного Суда США и в целом провести реформу.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что помощник Камалы Харрис из числа бывших судебных активистов Брайан Феллон продвигал увеличение количества судей Верховного Суда США, чтобы уменьшить вес голосов судей, назначенных Трампом.

Как мы рассказывали ранее, Брайан Феллон – экс-соучредитель неправительственной организации Demand Justice, призвавшей увеличить количество судей в Верховном Суде, чтобы Джо Байден мог назначать «новых либеральных судей» и таким образом перебалансировать вес голосов в ВС США в пользу демократов.

Автор: Наталя Мамченко

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