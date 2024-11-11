Посла України у США Оксану Маркарову можуть замінити – The Washington Post

Напруженість стосовно Посла України у США Оксани Маркарової виникла після організації візиту Володимира Зеленського до «хиткого» штату Пенсильванії напередодні виборів в США.

Президент України Володимир Зеленський розглядає кандидатів на заміну Посла України у США Оксани Маркарової. Про це повідомляє The Washington Post.

Нагадаємо, під час візиту Володимира Зеленського до США у вересні 2024 року напередодні виборів сталася подія, яка спонукала представників Республіканської партії закликати до звільнення Оксани Маркарової. Йдеться про його візит на оборонний завод так званого «хиткого» штату Пенсильванії, де за даними соцопитувань не було явного лідера президентських перегонів (хоча врешті там переміг Дональд Трамп).

Так, спікер Палати представників США Майк Джонсон тоді оприлюднив лист на адресу Президента України Володимира Зеленського з вимогами щодо звільнення Посла України в США Оксани Маркарової.

«Шановний Президенте Зеленський, я вимагаю, щоб Ви негайно звільнили Посла України в США Оксану Маркарову», – було сказано у заяві.

Джонсон зазначив, що мотивом своєї вимоги назвав подію під час візиту Президента України до США – відвідини ним виробництва снарядів у Пенсильванії.

«Посол Маркарова організувала захід, в рамках якого ви відвідали американський виробничий об'єкт у ключовому штаті, який очолював провідний соратник Камали Гарріс. (На цьому заході) не було жодного республіканця, тому що – навмисно – туди не запросили жодного республіканця. Ця поїздка була очевидно партійним заходом, покликаним допомогти демократам, і безумовно стала втручанням (української сторони) у виборчий процес», – йшлося в листі Майка Джонсона.

Спікер наголосив, що відтепер «республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової чесно і ефективно виконувати дипломатичні функції в США», і повторив вимогу до Зеленського про те, що посол України «повинна бути негайно звільнена з посади».

Як зазначає The Washington Post, «Зеленський зараз переглядає кандидатів на її заміну, сказав чиновник в Україні. Посольство України у Вашингтоні не відразу відповіло на запит про коментар».

Зазначимо, що Оксана Маркарова за час війни встигла відкрити ресторан у Вашингтоні.

Нагадаємо, ввечері 5 листопада Зеленський анонсував кадрові зміни у посольствах України.

Автор: Наталя Мамченко

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