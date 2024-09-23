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У США Володимир Зеленський відвідав завод, який виробляє боєприпаси для України

08:49, 23 вересня 2024
Президент у межах свого візиту до США відвідав завод у Пенсильванії, де виробляють 155-мм артилерійські боєприпаси для Сил оборони.
У США Володимир Зеленський відвідав завод, який виробляє боєприпаси для України
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Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США відвідав завод Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія.

На підприємстві буде збільшено виробництво снарядів для України для артилерії калібру 155-мм.

«Завод, що виробляє артилерійські снаряди. 155-й калібр. Зараз - для наших воїнів, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну. Завод збільшуватиме виробництво», - зазначив Глава держави.

Президент зазначив, що розпочав візит до Штатів «з подяки всім працівникам заводу й домовленостей про розширення співпраці між Пенсильванією та нашим Запоріжжям».

За його словами, саме на таких підприємствах «відчувається, що демократичний світ дійсно може перемогти».

«Завдяки саме таким людям в Україні, в Америці, в усіх країнах-партнерах, які працюють заради того, щоб життя було захищене», - йдеться в публікації Зеленського.

Володимир Зеленський також оприлюднив фото з відвідин заводу Скрентон.

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