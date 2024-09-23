У Гаазі розпочинаються слухання по суті у справі порушення рф Конвенції ООН з морського права

Постійна палата третейського суду починає слухання по суті за позовом України від 2016 року, де росію звинувачують у порушенні Конвенції ООН з морського права в Азовському морях і Керченській протоці.

У Гаазі Постійна палата третейського суду починає слухання по суті за позовом України від 2016 року, де росію звинувачують у порушенні Конвенції ООН з морського права в Азовському морях і Керченській протоці. Про це йдеться у заяві ППТС.

Вступна заява України буде виголошена у понеділок, 23 вересня 2024 року, о 10:20.

рф виголосить свою вступну заяву у понеділок, 23 вересня 2024 року, о 10:40.

Україна виступить із публічним заключним словом у четвер, 3 жовтня 2024 року, о 17:40, а рф виступить із публічним заключним словом у суботу, 5 жовтня 2024 року, о 17:40.

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