В Гааге начинаются слушания по существу по делу нарушения РФ Конвенции ООН по морскому праву

Постоянная палата третейского суда начинает слушания по сути по иску Украины от 2016 года, где россия обвиняется в нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Азовском морях и Керченском проливе.

В Гааге Постоянная палата третейского суда начинает слушания по сути по иску Украины от 2016 года, где россия обвиняется в нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Азовском морях и Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении ППТС.

Вступительное заявление Украины будет оглашено в понедельник, 23 сентября 2024, в 10:20.

рф произнесет свое вступительное заявление в понедельник, 23 сентября 2024 года, в 10:40.

Украина выступит с публичным заключительным словом в четверг, 3 октября 2024 года, в 17:40, а рф выступит с публичным заключительным словом в субботу, 5 октября 2024 года, в 17:40.

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