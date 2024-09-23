В США Владимир Зеленский посетил завод, производящий боеприпасы для Украины

Президент в рамках своего визита в США посетил завод в Пенсильвании, где производят 155-мм артиллерийские боеприпасы для сил обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США посетил завод Scranton Army Ammunition Plant в штате Пенсильвания.

На предприятии будет увеличено производство снарядов для Украины для артиллерии калибра 155 мм.

«Завод, производящий артиллерийские снаряды. 155-й калибр. Сейчас – для наших воинов, которые защищают не только наше государство, не только Украину. Завод будет увеличивать производство», – отметил Глава государства.

Президент отметил, что начал визит в Штаты «благодаря всех работников завода и договоренностей о расширении сотрудничества между Пенсильванией и нашим Запорожьем».

По его словам, именно на таких предприятиях «чувствуется, что демократический мир действительно может победить».

«Благодаря именно таким людям в Украине, в Америке, во всех странах-партнерах, которые работают ради того, чтобы жизнь была защищена», - говорится в публикации Зеленского.

Владимир Зеленский также обнародовал фото с посещения завода Скрентон.

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