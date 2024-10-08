Хто претендує на посаду заступника керівника Секретаріату ВККС – відомі прізвища

На посаду заступника керівника Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів є п’ять претендентів, два кандидати - представники НАЗК.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 8 жовтня оприлюднила список претендентів на вакантну посаду заступника керівника Секретаріату ВККС.

Як зазначили у Комісії, з 24 вересня по 2 жовтня 2024 року відбулися співбесіди з 23 кандидатами на посаду заступника керівника Секретаріату Комісії.

Співбесіди проводила конкурсна комісія у складі:

Андрій Пасічник – голова ВККС

Олексій Омельян – заступник голови ВККС

Руслан Мельник – секретар Другої палати ВККС

Михайло Богоніс – член ВККС

За результатами співбесід, для призначення на посаду заступника керівника Секретаріату Комісії рекомендовано 5 претендентів:

Видмиш Тетяна Андріївна – начальник Управління по роботі з персоналом Міністерства соціальної політики

Дробко Ігор Олександрович – керівник Управління по роботі з персоналом НАЗК

Нетреба Ігор Віталійович – директор департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

Тарасенко Алла Миколаївна – начальник відділу забезпечення судового процесу Сьомого апеляційного адміністративного суду

Тимченко Ірина Володимирівна – керівник відділу розбудови спроможності і доброчесності публічного сектору Управління просвітницької роботи та навчальних програм НАЗК

Таким чином, одразу двоє кандидатів представляють Національне агентство з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, що діючий голова ВККС Андрій Пасічник також є представником НАЗК, але у відряджені – до 2023 року він очолював Управління повних перевірок НАЗК.

Тепер кандидатури претендентів на посаду заступника керівника Секретаріату Комісії будуть розглянути членами ВККС у пленарному складі.

Нагадаємо, що у 2024 році з Секретаріату ВККС звільнилися два заступника керівника Секретаріату.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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